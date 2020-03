Coronavirus : Ryanair réduit fortement la voilure sur l'Italie

Ryanair a annoncé lundi 9 mars 2020 de nouvelles réductions de son programme de vols à destination/au départ d'Italie et de ses vols domestiques italiens en raison de l'épidémie de coronavirus.



En outre, un certain nombre d'autres pays de l'UE (Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Malte, Roumanie) ont restreint les vols à destination/au départ du nord de l'Italie avec effet immédiat.



Du mardi 10 mars au soir (à 00h00) au mercredi 8 avril au soir (à 00h00), Ryanair suspendra tous les vols intérieurs italiens à destination/en provenance de Bergame, Malpensa, Parme et Trévise.



Du jeudi 12 mars au soir (à 00h00) au mercredi 8 avril au soir (à 00h00), Ryanair appliquera un programme de vols fortement réduit pour les vols internationaux au départ et à destination de Bergame, Malpensa, Venise, Parme, Rimini et Trévise, qui ne seront assurés que les vendredis, samedis, dimanches et lundis.



Toutes les liaisons à fréquences quotidiennes multiples (par exemple de Stansted à Malpensa) seront limitées à 1 vol (par jour) pendant chacun de ces 4 jours (vendredi, samedi, dimanche et lundi).