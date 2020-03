Coronavirus : TUI France suspend tous les départs des voyages à forfait

Le caractère très évolutif de la situation peut conduire à des ajustements sur les mesures que TUI France prend pour la sécurité de ses clients.



« Nous sommes confrontés à une crise inédite dont nous ne connaissons ni l’ampleur ni la durée, souligne, Hans Van de Veld, PDG de TUI France.



Les mesures et restrictions évoluent d’heure en heure. Dans ce contexte, la priorité est la sécurité et le bien-être de nos clients. Nous ne sommes malheureusement plus en mesure d’offrir à nos clients la possibilité de profiter pleinement de leurs voyages en s’imprégnant de la vie locale à destination puisque restaurants, bars, musées sont fermés. Ce ne sont plus vraiment des vacances !



Toutes nos équipes sont mobilisées pour assurer le meilleur service à nos clients en ces temps très perturbés ».