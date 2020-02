Coronavirus : annulation, report, quarantaine... que répondre à vos clients ?

TourMaG.com - Les clients qui pourraient se retrouver bloqués en quarantaine (ex :

hôtels Autriche et Canaries) : qui prend en charge les frais d’hôtels supplémentaires . Les frais de retour de vols décalés ?



Emmanuelle Llop : Le cas n’est pas expressément prévu par le Code, qui prévoit soit les « non-conformités considérables » engageant la responsabilité des professionnels.



Mais un ordre de quarantaine n’étant pas du fait des agences, nous ne sommes pas dans ce cas, c'est-à-dire, un retour impossible en raison du transport frappé par des circonstances exceptionnelles et inévitables (par exemple : fermeture de l’espace aérien pour cause de nuage volcanique) et là non plus, la quarantaine ne correspond pas à cette hypothèse.



A mon sens, il s’agit d’une décision d’Etat pour des raisons de santé publique et dans ce cas, il me semble qu’il appartient aux Etats de séjour et de nationalité du voyageur de gérer les surcoût sur place et le rapatriement anticipé (type Wuhan ou le Diamond Princess) s’il est possible.