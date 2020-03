Coronavirus : la c... est la chose la plus virale au monde !

Le pékin moyen a du mal avec la géographie. Ce n’est pas sa matière préférée.Quand on lui parle de Chine, c’est tellement grand qu’il entend ”Asie”.Mais l’effet viral n’est pas discriminatif. Quand on dit qu’en Chine la grippe semble avoir atteint son point d’étiage et qu’en Italie, au contraire, elle flambe, le français moyen ne se précipitera pas dans son agence de voyages pour réserver un circuit privé de Pékin à Shanghai avec l’Extension de Guilin à Hong Kong.Surtout pas. La lumière rouge est allumée et le péril jaune à sa porte.La planète est devenue un village global mais la France reste le pays d’Astérix et de l’irréductible peuplade gauloise. Imprenable ou presque. Fermons les frontières aux étrangers et le problème sera réglé, comme disent aussi les politiques de tous bords, ravis de l’aubaine à la veille des municipales.Mais au niveau national la fièvre gagne aussi le MEAE, dont la dernière boulette en date est cet avis aux voyageurs qui annonce froidement que "Compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, il est préférable de différer les déplacements à l’étranger, dans toute la mesure du possible"... Vous avez bien lu, c'est le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères qui,Ben voyons ! Fermons les frontières et l’affaire est pliée., bouté par nos gabelous hors de l'Hexagone . Comment un simple virus y résisterait-il ?