Coronavirus : le tourisme à l’arrêt au moins jusqu’aux vacances de Pâques ?

A ce jour, la situation de la France qui se rapproche rapidement de celle de nos voisins transalpins, est celle d’un confinement rampant.



Il y a fort à parier qu’en fonction du nombre des cas et au fur et à mesure que l’on se rapproche du pic, que des mesures encore plus contraignantes soient mises en route.



Pour le tourisme, aucun visibilité avant le mois de mai.



La saison d’été, déjà décalée par la force des choses, sera inévitablement impactée. Sauf à parier sur une sortie de crise d’ici fin avril ?



Wait and see...