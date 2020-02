Coronavirus : les perspectives incertaines pour le tourisme francilien en 2020

L’année 2019 aura été une nouvelle année record pour le tourisme en Île-de-France, avec plus de 50 millions de touristes accueillis, soit 200 000 touristes supplémentaires par rapport à 2018.



« De bons résultats dévoilés dans un contexte où l’incertitude règne », a commenté Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, en conférence de presse ce lundi 24 février 2020, faisant référence à l’épidémie de coronavirus.



Le niveau de recettes en 2019 reste stable par rapport à 2018, avec 21,7 milliards d’euros. 2019 aura pourtant été marquée par les mouvements sociaux et le début de la crise du coronavirus.



Avec 35,4 millions d’arrivées au cours de l’année 2019, la fréquentation hôtelière est quasi stable (-0,1% versus 2018), la baisse de la clientèle internationale (-2,5%) est équilibrée par la hausse de la clientèle française (18,8 millions de touristes soit + 2,2%), américaine et japonaise.



Les incertitudes autour du Brexit, les différents contextes économiques et le coronavirus ont freiné les départs des Britanniques (-12,5% des arrivées), Chinois (-8,2%) et les Proche et Moyen-Orientaux (-15%).



Le tourisme d’affaires reste stable, porté par la dynamique des salons. Il représente entre 30 et 55% des nuitées sur l'année 2019.