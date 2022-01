Bilan touristique 2021 pour la Croatie : satisfaisant ou décevant ?

En 2021, la Croatie a enregistré 13,8 millions d'arrivées et 84,1 millions de nuitées, soit respectivement 77 % et 55 % de plus par rapport à 2020. Les touristes étrangers ont représenté 71,9 millions de nuitées, tandis que les touristes nationaux ont réalisé plus de 12 millions de nuitées.



Il s'agit des premières données du système EVisitor, qui recense le trafic touristique généré dans les installations commerciales et non commerciales. Les chiffres de 2021 représentent 67 % des arrivées et 77 % des nuitées par rapport aux résultats de 2019, l'année record en termes d'arrivées touristiques.



" Après deux années de crise sanitaire, le gouvernement et les professionnels du tourisme ont travaillé pour permettre l'arrivée de touristes en Croatie. Nous prévoyons d'atteindre les objectifs grâce à la mise en œuvre de campagnes marketing ciblées et innovantes, qui seront menées tout au long de l'année en tenant compte de la situation épidémiologique de chaque marché ", a déclaré la directrice de l'office national du tourisme croate à Paris, Daniela Mihalic Durica.