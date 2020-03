Coronavirus : les recommandations du 26 février 2020 toujours en vigueur pour les EDV et le SETO

Une " communication maladroite ", c'est en ces termes que les Entreprises du Voyage et du SETO ont qualifié l'alerte publiée sur le site du Quai d'Orsay qui indique qu'il "est préférable de différer les déplacements à l’étranger, dans toute la mesure du possible" , en raison de l'épidémie de Coronavirus.



Pour les deux syndicats, cette mise à jour faite le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères "peut laisser penser que les voyages à l’étranger sont déconseillés." Or pour les deux organisations professionnelles, "ce n’est pas le cas."



En effet s’il est écrit que « compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, il est préférable de différer les déplacements à l’étranger, dans toute la mesure du possible » il est aussi écrit « qu’il convient de se référer aux recommandations spécifiques qui figurent dans les Conseils aux voyageurs du pays concerné. » précise le communiqué des EDV et du SETO diffusé en interne.