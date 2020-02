Corsair nomme Christine Ozouf responsable des marchés extérieurs

Corsair accueille Christine Ozouf au poste de responsable des marchés extérieurs, ce lundi 10 février 2020.



" Elle aura pour mission de construire et de coordonner la stratégie commerciale sur les marchés océan Indien, Caraïbes et Amérique du Nord ", indique la compagnie dans un communiqué.



Avec plus de 25 années passées dans les secteurs de l’aéronautique et du tourisme, Christine Ozouf bénéfice d’une solide expérience au sein d’entreprises privées et publiques, où elle a été amenée à gérer des équipes et des projets dans des environnements multiculturels, notamment aux Etats-Unis, en Europe, en Inde et en Israël.