Corse : Pierre & Vacances signe 3 résidences en franchise

Voici les 3 résidences franchisées :



Vesna Rossa*****

Située à 300 mètres de la plage Cala Rossa, la résidence Pierre & Vacances premium Vesna Rossa***** dispose de 24 villas climatisées pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes, disposant chacune d’une terrasse aménagée avec piscine privative chauffée, mobilier de jardin et plancha.



Pour la détente, la résidence propose un spa ainsi qu’une salle de fitness.

Résidence ouverte depuis le 12 juin 2020



Les Terrasses d’Arsella*****

Nichée au cœur du maquis, à 4 km de la plage de Saint Cyprien, la résidence Pierre & Vacances premium Les Terrasses d’Arsella***** propose 9 appartements pour 4 personnes dotés d’une grande terrasse avec vue sur la baie de Saint Cyprien et 22 maisons de 6 à 8 personnes avec piscine privée chauffée de 4 ou 7 mètres.



Tous disposent d’une terrasse aménagée avec mobilier de jardin et barbecue plancha.

Ouverture de la résidence début juillet 2020



Les Villas de Porto-Vecchio****

À 2 km de la plage de Saint Cyprien, la résidence Pierre & Vacances premium Les Villas de Porto-Vecchio**** dispose de 3 piscines – dont 1 chauffée. Côté hébergements, elle propose 24 appartements climatisés de 4 ou 6 personnes, avec terrasse partiellement ombragée par une pergola, transats et barbecue électrique.

Ouverture de la résidence le 19 juin 2020