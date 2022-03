Corse : la Citadelle d'Ajaccio souhaite se réinventer à travers un appel à projets

Dans le cadre de la reconversion du site, une démarche novatrice a été mise en place en 2021, qui consiste à « activer » la Citadelle : l’ouvrir avant et pendant sa transformation, pour raconter le projet aux Ajacciens, tester des usages et lancer une dynamique artistique et créative autour du projet.



Les chantiers de fouilles archéologiques, de dépollution et d’accessibilité vont donc être menés en même temps que la citadelle va s’ouvrir au public avec la proposition d’actions culturelles et économiques.



Tournant le dos à la mer comme au centre-ville, la Citadelle est un écrin inexploré d’Ajaccio, un palimpseste d’époques, d’architectures et d'histoires.



Ouverte au public depuis juillet 2021, elle constitue désormais un nouveau morceau de ville ouvert sur le centre-ville et se raconte à travers de multiples témoignages et regards artistiques qui ont donné lieu à des actions et manifestations culturelles en 2021.