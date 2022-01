Air Corsica : "nous avons des réflexions sur l'augmentation de notre flotte Airbus"

" Ces lignes ont une double vocation. La première est de créer un flux touristique nouveau, au départ de l'international, complémentaire à celui de la métropole.



La 2e est aussi pour les Corses, avec la possibilité de s'évader, " analyse, Jean-Baptiste Martini, le directeur commercial et marketing.



Pour réussir ce double objectif, la tarification se veut attractive avec des vols accessibles dès 59 euros l'aller simple pour la Belgique, ou encore 99 euros pour la Suisse, l'Italie.



Pour finir la Suède, l'Autriche et Londres seront accessibles dès 149 euros.



Cette démarche tarifaire, va s'accompagner d'une autre commerciale, pour trouver des partenariats avec des tour-opérateurs dans les pays cités plus haut, afin de remplir les avions.



Il ne faut pas oublier qu'Air Corsica est grandement dépendante des agences de voyages pour sa distribution.



En tout, à l'été 2022, la compagnie assurera 36 lignes, dont 12 lignes internationales. L'équilibre territorial se veut parfait avec 6 lignes internationales concernant les aéroports du nord et 6 autres, les aéroports du sud.



Surtout le programme se veut sans risque, même en cas de reprise de l'épidémie. Si Air Corsica a pris la parole pour aborder l'année 2022, la direction a souhaité montrer les muscles pour l'avenir.



Après la commande des nouveaux ATR, dont la livraison débutera en novembre 2022, la flotte est amenée à rapidement évoluer.



" Nous avons des réflexions sur l'augmentation de notre flotte, pas seulement ATR, mais aussi dans le secteur de nos appareils Airbus. Cela fera l'objet d'annonces en cours d'année, " divulgue pour TourMaG.com, Luc Bereni.



Un accroissement de la capacité à venir qui s'accompagnera de la conquête de nouveaux marchés.



Après le déploiement réussi en Belgique et en Autriche, grâce aux tour-opérateurs locaux, l'Allemagne serait aussi dans le viseur.



" Bien sur le marché germanique d'une manière générale est pour nous très intéressant ! Bien évidemment dès que nous aurons la possibilité, nous nous attaquerons à l'Allemagne en tant que telle. "