La Corse, c’est avec Ollandini Voyages !

Il est temps de penser aux vacances d’été et quoi de mieux que de choisir la Corse. Proche, authentique et surprenante, l’Île de Beauté reste une destination de choix pour toutes les envies.

C’est une nouvelle saison qui s’annonce avec Ollandini Voyages !



N°1 sur la Corse depuis 1933, Ollandini Voyages vous propose des offres singulières et variées permettant à chacun de trouver son bonheur.



Un séjour partagé entre nature et culture, activités, authenticité, découvertes et farniente !



nouvelle saison dit nouvelle brochure. Spécialiste des voyages en Corse et en Sardaigne, vous retrouverez sur notre brochure une large gamme d’offres proposant des séjours, des circuits, des locations correspondant à vos désirs et budget.



Vous pouvez feuilleter la brochure



La Corse et la Sardaigne, avec leur douceur de vivre, leurs superbes plages, leurs villages typiques, leurs traditions culturelles et culinaires ont tous les atouts nécessaires pour que vous passiez un séjour d’exception. Depuis de nombreuses années, nous sommes attachés à vous faire partager toutes les richesses et les couleurs de ces deux îles sœurs, très proches mais complémentaires.



Installées sur place depuis toujours, les équipes d’Ollandini Voyages ont une parfaite connaissance des atouts des deux îles. Cela nous permet de vous présenter un panel de séjours de qualité rigoureusement sélectionnés. Dynamiques et passionnés, nos conseillers mettent à votre disposition leur expertise afin de condenser le meilleur de la Corse et de la Sardaigne et vous proposer le voyage dont vous rêvez.



Leur savoir-faire et nos services sont reconnus depuis plus 85 ans. Ollandini Voyages vous propose ainsi la gamme d’offre la plus large du marché, un service des plus qualitatifs ainsi que les meilleurs tarifs de transport au départ de la ville de votre choix ! Et avec la charte Safe Corsica, soyez sûr de voyager en toute sécurité.



Retrouvez une sélection de nos meilleurs séjours sur l’Île de Beauté !

Pour une découverte de la Corse, le circuit Isola Bella L’emblématique circuit Isola Bella vous propose un tour de Corse en autocar, en 7 nuits et 6 étapes.



Ce tour est notre circuit le plus complet : il vous guidera dans les villages, les montagnes, les littoraux, sites naturels et monuments historiques typiques de l’île. Laissez-vous portez le temps d’une semaine, afin de découvrir toutes les merveilles que vous réserve la Corse !



● Samedi : depuis la vieille ville d’Ajaccio, une journée libre vous attend. Baladez-vous dans le centre de la ville natale de Napoléon Bonaparte et/ ou détendez-vous sur les belles plages des alentours.



● Dimanche : cap vers Propriano. Après avoir déjeuné à Sartène, « la plus corse des villes corses », passez un après-midi libre à Bonifacio. Découvrez ce site unique avec ses hautes falaises de calcaire, son port de plaisance et sa citadelle médiévale.



● Lundi : direction Zonza et la région typique de l’Alta Rocca, en passant par la marine de Porto-Vecchio et la forêt de l’Ospédale. Vous découvrirez les fameuses aiguilles de Bavella, les villages de Solenzara, Ghisonaccia et d’Aleria en terminant par Corte, la capitale historique de la Corse.



● Mardi : temps libre à Corte, découverte en petit train du centre-ville et de sa citadelle perchée sur son nid d’aigle. Vous déjeunerez à Piedicroce, apercevrez Bastia avant d’atteindre Macinaggio.



● Mercredi : vous ferez le tour du Cap Corse durant la matinée. L’après-midi vous réservera de nombreuses surprises. Vous longerez le désert des Agriates puis passerez par la route des vieux villages de Balagne, avant de découvrir Calvi, connue pour ses plages et sa baie en forme de demi-lune.



● Jeudi : départ matinal vers la vallée de Fango, afin de longer le littoral jusqu’à Porto. Une fois arrivée à Porto, vous pourrez profiter de votre temps libre pour visiter la ville, dont le golfe a été classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO.



● Vendredi : départ vers les spectaculaires Calanche de Piana, tout en retournant vers Ajaccio. L’après-midi seront organisés une visite guidée à pied et un tour panoramique en autocar de la cité impériale.



● Samedi : c’est déjà terminé… Après une semaine riche et pleine d’émotions, laissez-vous tenter par une ultime flânerie dans la vieil Ajaccio.



Pour des vacances réussies, l’hôtel Radisson Blu Resort & Spa**** Le Radisson Blu Resort & Spa**** jouit d’un emplacement idéal ainsi que d’un cadre idyllique. L’hôtel se situe face à la longue plage d’Agosta, à seulement 19 km d’Ajaccio, ville natale de Napoléon Bonaparte et capitale de la Corse. A deux pas de là se trouve Porticcio, une des stations balnéaires les plus animées de l’île. Depuis les terrasses de l’hôtel, vous aurez une vue imprenable sur le golfe d’Ajaccio avec en toile de fond, les fameuses îles Sanguinaires et ses splendides couchers de soleil.



Plus de 170 chambres et suites élégantes et modernes sont à votre disposition. Ce petit coin de paradis convient aussi bien aux familles, qu’aux couples ou aux groupes d’amis. Pour rendre votre séjour des plus confortables, de nombreux services vous sont proposés : piscine extérieure chauffée, accès Wifi gratuit, climatisation, thé et café offerts, coffre-fort dans la chambre, lits d’enfants disponibles, salles de réunion à disposition, parcours running à proximité.



Séduit par la beauté du panorama, vous profiterez chaque matin du buffet de petit-déjeuner emblématique du Radisson Blu. De quoi bien commencer la journée ! Egalement ouvert pour le déjeuner et le dîner, la brasserie U Punente vous propose une cuisine méditerranéenne aux saveurs corses, que vous pourrez déguster dans un cadre élégant à la décoration contemporaine. Les chefs de cet hôtel 4* mettent un point d’honneur à utiliser des produits locaux et de qualité pour des plats frais et savoureux.



Au bord de la piscine chauffée aux eaux turquoises, vous pourrez siroter les cocktails exotiques du talentueux mixologue du Radisson. Bar lounge U Punente, pool bar, piscine et transats sont à votre disposition lorsque vous opterez pour une après-midi détente et bronzage.



Vous souhaitez vous relaxer et prendre soin de vous ? Nous vous donnons rendez-vous dans l’espace bien-être. Le Spa haut de gamme abrite de nombreuses surprises : bain turc, sauna, hammam, piscine de relaxation, salon de détente et un centre de fitness. Le plus grand Spa de Corse vous est réservé, soit 900 m² de douceur et de pur bonheur.



Pour un séjour sous le signe de l’animation, l’hôtel club Marina Viva*** Le Marina Viva*** vous accueille à Porticcio dans un domaine naturel et préservé de 10 hectares, boisé de pins, d’eucalyptus, de mimosas, de palmiers… Idéalement situé au cœur de la station balnéaire entre mer en montage, l’hôtel-club 3* est bordé d’une immense plage de sable fin. Pour des vacances animées ou de détente, le Marina Viva vous offre un accès direct à la plage et de nombreuses animations et activités.



Vous serez à seulement 12 minutes de l’aéroport d’Ajaccio et un parking privé gratuit sera à votre disposition. Vous aurez un accès gratuit au wifi dans les espaces communs de l’hôtel et bénéficierez de tous les services, activités et animations de l’hôtel club. Que ce soit en famille, en couple ou entre amis, le Marina Viva propose de nombreux types d’hébergements adaptés aux besoins et envies de chacun : chambres avec vue sur mer, sur parc, chambres doubles, lits jumeaux, triples, chambres familiales, communicantes, appartements 4 ou 6 personnes…



Confortablement installé dans le restaurant de l’hôtel avec vue sur la mer, le Marina Viva vous propose midi et soir, une cuisine originale sous forme de buffets à thèmes. Une soirée régionale est organisée chaque semaine afin de vous faire découvrir les spécialités culinaires corses. L’hôtel a mis en place le « Grill », une cuisine barbecue que vous savourerez face à la mer. Des pique-niques sont également proposés, afin de rendre vos journées d’excursions confortables.



Au Marina Viva, vous ne vous ennuierez guère ! Des animations sont organisées tout au long de la journée : aquagym, tennis, ping-pong, volley-ball, pétanque, step, danse, initiation à la langue corse, cours de cuisine, balade dans les jardins… et bien d’autres encore ! Il y en a pour tous les goûts, et pour tous les âges. Réservez vite !



Cap sur la baie de Santa Giulia : des vacances dans un cadre idyllique à l’hôtel Castell’Verde Niché sur les hauteurs, avec vue plongeante sur la magnifique baie de Santa Giulia, l’hôtel Castell’Verde, classé 3 étoiles, est idéalement situé à 7 kilomètres de Porto Vecchio, au sein d’une nature généreuse. Desservie par un chemin privé, vous trouverez à environ 500 mètres, une des plus belles plages de Corse : sur près de deux kilomètres, la célèbre plage de sable blanc de Santa Giulia s’étire, bordée d’eaux turquoises et peu profondes.



Abrité au cœur d’un vaste parc arboré planté de pins parasols, palmiers, chênes liège, lauriers roses, arbousiers… vous apprécierez l’atmosphère apaisante et authentique de ce véritable hôtel de charme bâti avec du pin laricio.



Confort, convivialité et intimité sont assurés pour votre séjour en couple ou entre amis. Vous pourrez plonger et vous détendre au bord de la piscine privée chauffée de l’hôtel d’où vous aurez une très belle vue panoramique sur la baie.



Entre mer et lagune à la résidence Moby Dick Les pieds dans l’eau cristalline de Santa Giulia, la résidence Moby Dick vous offre ses 69 pavillons climatisés, qui se déploient tout au le long du cordon lagunaire.



Sous une végétation de pins parasols et de genévriers, profitez du calme et de la liberté que vous offre cet emplacement exceptionnel. Entourés de rochers lisses et de sable fin, tout ici vous fera penser que vous êtes aux Caraïbes. Profitez-en pour vous promener et découvrir chaque petit recoin que vous offre la superbe baie de Santa Giulia. Vous serez émerveillé par le cadre idyllique que vous réserve la Résidence Moby Dick.



Equipés de terrasses privatives, les pavillons de la résidence Moby Dick vous offrent tous les ingrédients nécessaires pour passer un séjour de rêve, de détente et de farniente entre amis ou en famille. Profitez de votre totale indépendance pour jouir des activités que vous proposent les centres de loisirs à proximité : jet-ski, ski nautique, golf, centre équestre… ainsi que des paillottes et restaurants de la baie.



Parmi ceux-ci, la Table du Moby Dick vous ouvre son cadre unique et sa terrasse avec vue exceptionnelle sur la baie. Entre cuisine gastronomique et traditionnelle, entre mer et terre, le chef des cuisines du Moby Dick travaille et met en valeur des produits de qualité, soigneusement sélectionnés auprès de producteurs locaux pour vous faire découvrir le meilleur de l’Ile de Beauté. Tout au long de la journée, avant ou après votre repas, le Bar Lounge du restaurant vous ravira de ses savoureux rafraichissements et cocktails.



Entre mer et lagune, la Résidence Moby Dick vous invite à jouer les Robinson, de plain-pied avec la splendide plage de Santa Giulia.







Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, la société dirigée par Jean-Marc Ollandini compte aujourd'hui de nombreuses activités lui permettant d'assurer sa position de leader du voyage en Corse.

