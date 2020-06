Corse : un décret supprime la mention "motifs impérieux" pour les vols

C'était attendu, c'est désormais acté. Le décret publié mercredi 3 juin au Journal officiel lève les restrictions de déplacement pour se rendre en Corse aussi bien par la mer que par les airs.Plus besoin d'avoir un motif impérieux désormais pour se rendre sur l'Ile de Beauté par voies aériennes.Les voyageurs n'auront plus besoin d'une attestation spéciale pour se déplacer. Cette mesure était à l'origine en vigueur jusqu'au 23 juin. Les DOM-TOM de leurs côté restent toujours soumis à ces restrictions de voyage.Certaines voix commencent à s'élever pour pointer du doigt la différence de traitement entre la Corse et les Départements et Territoires d'Outre-Mer.