Corsica Ferries : liaisons minimales entre la Corse et le continent

Dans un communiqué de presse, Corsica Ferrie annonce maintenir une activité minimale "pour maintenir l’approvisionnement de la Corse et rester au service de la sécurité intérieure et de la sécurité civile".



Elle souligne qu'elle n'a aucune obligation.



Il est permis d’embarquer uniquement pour l’un des motifs suivants et dûment documentés :



- Déplacement des personnels des forces de sécurité intérieure ou des services de secours ou de santé indispensables aux missions essentielles de protection de la population

- Déplacement de personnels des forces armées indispensables aux missions en cours du Ministère des Armées

- Déplacement pour motif impérieux de santé

- Déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants

- Déplacement professionnels non susceptibles d’être différés, au cas par cas, uniquement sur autorisation préfectorale



Pierre Mattei, président de Corsica Ferries explique "nous sommes conscients du rôle crucial joué par le transport maritime, c’est pourquoi nous avons choisi de maintenir un flux pour garantir une passerelle nécessaire tant sur le plan sécuritaire, par exemple avec le transport des pompiers en cas d’incendie, que sur le plan social et sanitaire avec l’acheminement de marchandises de première nécessité et de fournitures médicales" .



Les liaisons Continent-Corse sont maintenues 7 fois par semaine (avec le port de Toulon), quant aux traversées avec l’Italie elles sont assurées 2 fois par semaine.