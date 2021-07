Corsica Ferries va affréter un nouveau navire, le Mega Regina

Entre les contraintes et les contrôles sanitaires, les fluctuations de réservations et les annulations de dernière minute, mais aussi la météo ou les contraintes portuaires, Corsica Ferries a décidé de faire un point sur les différents dispositifs mis en place pour gérer au mieux la période estivale.



Dans un communiqué, la compagnie explique faire face en ce moment " à de fortes variations de réservations et d’annulations. Ces pics de dernière minute l’obligent à réajuster le dimensionnement de sa flotte autant que nécessaire ".



A cela s'ajoutent les contraintes sanitaires et réglementaires qui " évoluent constamment en France ainsi qu’en Italie ou en Espagne. Corsica Ferries s’efforce de s’adapter au plus vite à chaque réglementation nationale, parfois du jour au lendemain ".



Elle doit aussi se conformer aux protocoles sanitaires " avec des temps de nettoyage et de désinfection incompressibles après chaque traversée et des délais d’embarquement allongés du fait des contrôles d'attestations de vaccination, de tests PCR ou antigéniques.



Une procédure beaucoup plus longue qui oblige la compagnie à décaler et à parfois modifier les rotations de ses navires ou les temps de traversées ".



Enfin, d’autres " événements imprévisibles liés à la météo ou à de soudaines contraintes portuaires se sont dernièrement ajoutés.



Nous sommes navrés de tous les désagréments qui ont pu survenir, mais la sécurité des passagers et des navires reste la priorité de tous les instants tant du point de vue sanitaire que météorologique ", poursuit Corsica Ferries dans un communiqué.