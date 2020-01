Corsica Linea : les rotations au départ et à l'arrivée de Marseille annulées

Le trafic est à l'arrêt à Marseille pour Corsica Linea en raison de la grève des marins de La Méridionale, liée à la délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse.



Ces derniers bloquent 3 navires de la compagnie à quai au port de Marseille depuis le 10 janvier et, depuis le 13 janvier, ils bloquent également les infrastructures portuaires corses, rendant impossible toute rotation entre la Corse et le Continent.



Par ailleurs le port de Marseille est aussi bloqué jusqu'au 17 janvier 2020, dans le cadre du mouvement national de protestation contre la réforme des retraites.



En conséquence Corsica Linea a annulé ses rotations au départ de Marseille et à l'arrivée vers ou depuis la Corse, l'Algérie et la Tunisie.



Déjà le 14 janvier 2020 plusieurs rotations ont été supprimés, certaines passagers ont pu être reprotégés sur une rotation de ou vers Toulon.