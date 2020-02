Corsica linea annonce l'arrivée d'un nouveau navire

Corsica linea annonce l'arrivée d'un nouveau cargo mixte dans sa flotte : A Nepita pour la saison estivale prochaine.



Avec une capacité de transport de 1200 passagers et de près de 2000 mètres linaires de fret, le navire desservira l’Algérie dès l’été 2020, "devenant ainsi le navire le plus moderne en service sur cette destination" indique un communiqué de presse.



Mais avant d'intégrer la flotte, A Nepita fera l’objet d’un important arrêt technique en mars et avril 2020. A cette occasion, la performance environnementale du navire sera renforcée avec l’installation du système de traitement des fumées (scrubbers) et sa capacité d’accueil sera augmentée pour atteindre les 158 cabines.