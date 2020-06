Corsica linea : le navire A Nepita positionné sur la Corse cet été

Huitième navire de Corsica linea dont l’entrée en flotte a été rendue officielle en février dernier, A Nepita sera mis en service à compter du 23 juin 2020, à l’issue d’un important arrêt technique d’avril à juin 2020 au chantier naval de Perama, près d’Athènes.



Initialement affecté à la desserte de l’Algérie dès l’été 2020, A Nepita voit son plan de flotte modifié, en raison de la crise du COVID-19, et naviguera temporairement vers la Corse de juillet à septembre 2020. Il effectuera ainsi la liaison Corse-Continent à partir du 23 juin sur les lignes Marseille/Bastia et Marseille/Ajaccio.



Désormais équipé d’un système de traitement des fumées (scrubbers), A Nepita effectuera 2 traversées sur Bastia et 2 traversées sur Ajaccio, chaque semaine à compter du 23 juin.