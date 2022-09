Costa Croisières dévoile son dernier rapport de développement durable

Concernant la neutralité climatique, l'ambition de Costa Croisières est de développer une nouvelle génération de navires pouvant fonctionner avec zéro émission nette de carbone d'ici 2050.



La compagnie s'efforce également d'améliorer l'efficacité énergétique de sa flotte existante et de soutenir l'innovation dans les infrastructures portuaires.



Cet engagement se traduit notamment par l'arrivée des premiers navires alimentés au gaz naturel liquéfié (Costa Toscana et Costa Smeralda), et l'installation des derniers systèmes de réduction des émissions sur plus de 90% de ses navires, avec l’accent mis sur les technologies de branchement électrique à quai (alimentation pendant les escales), un tiers environ des navires de la flotte en ayant la capacité, et cinq autres actuellement en préparation.



De son côté, le renouvellement des ressources est étroitement lié à la préservation des écosystèmes marins, la collecte sélective à 100% et le recyclage de matériaux tels que le plastique, le papier, le verre et l'aluminium, déjà effectués sur tous les navires.



En outre, 90% des besoins quotidiens en eau sont satisfaits en transformant l’eau de mer grâce à l'utilisation de dessalinisateurs, une valeur qui atteint 100% sur les navires Costa les plus récents.



Le troisième pilier stratégique, axé sur la responsabilisation des populations, concerne à la fois les clients et les employés de l'entreprise.



"Pour les hôtes, l'objectif est de les sensibiliser à l’impact positif d’être des voyageurs de plus en plus responsables dans leurs choix. Pour les employés, l'objectif est de promouvoir un environnement de travail équitable et inclusif, et d'améliorer leurs compétences ", précise Costa.



Enfin, en ce qui concerne la valeur générée par les territoires et les communautés qui accueillent les navires, en 2021 et uniquement en Méditerranée pendant une période réduite de l'année, les paquebots Costa ont visité 31 ports, avec 17 itinéraires différents, ravivant un écosystème qui comprend près de 16 000 fournisseurs.



A noter en parallèle que le travail de la Costa Crociere Foundation, une organisation indépendante à but non lucratif, a depuis sa création en 2014, réalisé " un total de 31 projets environnementaux et sociaux, au profit de plus de 125 000 personnes de plus de 130 nationalités différentes ".