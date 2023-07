Costa Voyages : Une nouvelle manière de vivre les croisières longues

Les croisières Costa Voyages représentent une nouvelle façon de vivre les croisières longues, où l'expérience de voyage vers des destinations insolites rencontre le meilleur de la gastronomie, des stars internationales et les divertissements les plus innovants et les plus surprenants jamais vus à bord.

Rédigé par Costa Croisières le Lundi 17 Juillet 2023





À bord des croisières Costa Voyages, vos clients auront le privilège de revivre l'atmosphère glamour et sophistiquée des grandes croisières du passé. Les détails sont soigneusement pensés pour recréer cette ambiance intemporelle, alliant le confort moderne à l'élégance classique.



Préparez-vous à des expériences magiques et laissez-vous emporter par ce concept de croisière premium exceptionnel.



Des expériences gastronomiques d'exception À bord, vos clients auront la possibilité de déguster des menus exclusifs et de savourer le meilleur de la pâtisserie. Préparés par le talentueux Chef Pâtissier Riccardo Bellaera en collaboration avec le Maestro dei Maestri Iginio Massari, ces desserts sont un mariage exquis d'ingrédients de qualité supérieure et de techniques pâtissières innovantes.



Découvrons ensemble quelques-unes des créations alléchantes :



● "Bianco Mangiare" : Un dessert qui marie l'excellence des amandes d'Avola siciliennes à la note acidulée caractéristique du yuzu, un agrume japonais. Le tout est surmonté de couches de gelée de fraises et de fraises des bois.

● "Tiramisù Remastered" : Une interprétation moderne du classique Tiramisù, infusée de café arabica, de mascarpone et d'une crème de marsala.

● "Meringata Italiana" : Une délicieuse variation de la tarte classique, composée de meringues à l'italienne et d'une crème bavaroise à tomber par terre.



Et ce n'est pas tout ! Un nouveau menu sera inclus dans le tarif du dîner, permettant à vos clients de savourer une cuisine créative préparée par trois chefs étoilés au guide Michelin : Hélène Darroze, Bruno Barbieri et Ángel León. Chaque soirée élégante dans les restaurants principaux sera l'occasion de déguster des plats mettant en valeur les saveurs méditerranéennes, des ingrédients de qualité et des techniques culinaires innovantes, grâce à l'expertise de notre équipe de cuisine internationale.



Un programme de divertissements unique Une variété d'activités et de soirées à bord garantit que vos clients ne s'ennuieront jamais. Voici un aperçu de ce qui les attend :



● Vos clients auront l'opportunité de participer à trois soirées élégantes. La Soirée de Gala leur permettra de danser avec les officiers du navire, la Fashion Night sera l'occasion de porter leur plus belle robe et de participer à un véritable défilé, tandis que la Glamour Night sera marquée par un concours de danse où vos clients pourront montrer leurs talents.



● Les croisières Costa Voyages proposent également des jeux musicaux rétro, plongeant vos clients dans une immersion totale dans les années 60 à 90. Ils pourront danser sur les tubes classés au top 50 de ces décennies et revivre l'ambiance et la nostalgie de ces époques musicales.



● Exploration des coulisses du navire : Vos clients auront l'opportunité de découvrir les coulisses du navire, des cuisines au théâtre, en passant par le crew bar et la passerelle de navigation.



● Tournois de bridge : Vos clients pourront participer à des tournois de bridge passionnants, garantissant des moments de compétition et de convivialité.



Partenariats de renommée mondiale Costa Voyages s'est associé à des marques de renommée mondiale pour offrir à vos clients des expériences exclusives à bord.



En partenariat avec Rolling Stone, le magazine international de référence pour le monde de la musique, Costa Voyages propose des spectacles musicaux exclusifs mettant en vedette des musiciens internationaux renommés. Vos clients auront l'occasion de profiter de performances musicales exceptionnelles dans le cadre unique du théâtre à bord.



De plus, en partenariat avec Canon, la multinationale japonaise de renom dans le domaine de la photographie, des ateliers animés par des experts Canon seront organisés lors de chaque croisière. Vos clients pourront ainsi apprendre à capturer des souvenirs uniques de leurs vacances grâce à des techniques de photographie avancées.



Un échantillon d’itinéraire : Égypte et Terre sainte : entre mystère et mysticisme En 2023 à bord du Costa Pacifica, rénové en novembre 2022, et en 2024 à bord du Costa Fortuna, vos clients auront la possibilité de vivre une aventure passionnante. Par exemple, notre croisière vous emmènera à Port-Saïd et Alexandrie, où vous plongerez dans l'époque des pharaons en visitant le Musée égyptien. Vos clients auront l'opportunité de se familiariser avec les mystères du Sphinx, les secrets du traitement du papyrus et de contempler les pyramides emblématiques de Khéops, Khéphren et Mycérin. Le déjeuner sera une expérience digne des pharaons, dans un hôtel 5 étoiles.



Un autre arrêt incontournable serait Le Caire où vos clients auront la chance de revivre le luxe des pharaons lors d'une croisière sur le Nil. Ils pourront profiter d'un généreux buffet, de musique et assister à une performance de derviches tourneurs. En compagnie de leur guide local, ils visiteront la capitale du royaume, explorant des lieux tels que la citadelle de Saladin et la mosquée d'Albâtre. Leur guide les accompagnera également pour découvrir les mystères du Sphinx et contempler les grandes pyramides de Gizeh.



En réunissant les éléments caractéristiques des grandes croisières du passé, Costa Voyages offre à vos clients une expérience de voyage empreinte d'élégance et de raffinement. C'est une opportunité de renouer avec les traditions et les codes qui ont rendu célèbres les croisières mythiques d'antan. Embarquez à bord de Costa Voyages et revivez l'époque où les croisières étaient synonymes de grandeur, de glamour et d'aventure.



Pour en savoir plus :

Découvrez tous les itinéraires Costa, tous les détails de la promo tout compris, le matériel publicitaire dédié aux agences et effectuez vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.costaextra.fr

