Costa a réuni plus de 800 agents de voyages lors de son grand roadshow national

Costa était en tournée en octobre, novembre et décembre et a organisé 10 roadshows pour les agents de voyages, afin de proposer des soirées de partages, d’échanges et de formations produits, dérouler les temps forts de la programmation de la saison des croisières Costa, les grandes nouveautés concernant l’expérience Costa, les meilleures offres à saisir pour les clients, et réaffirmer l’engagement de Costa sur le volet de la responsabilité environnementale et sociale, avec des exemples concrets de la feuille de route.

Dimanche 18 Décembre 2022



Les agents de voyages étaient invités à participer à ces grandes soirées conviviales et studieuses organisées pour la plupart dans des cinémas, avec un cocktail dinatoire, une présentation commerciale rythmée en présence de la direction commerciale.

Pour clôturer la soirée, les agents de voyages étaient invités à participer à la projection d’un film actuellement à l’affiche ou en avant-première.



A Paris ils ont pu assister à l’avant-première exceptionnelle du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu », le nouveau film de Guillaume Canet dont la sortie n’est prévu qu’en février 2023 avec un casting de rêve !

Toute la Direction commerciale remercie de leur présence les 800 agents de voyages qui ont fait le déplacement, pour leur soutien et leur enthousiasme Aurélie Soulat – Directrice Commerciale France : « L’année 2022 se termine et a vu le redémarrage du tourisme et particulièrement, dès le printemps, celui des croisières et de Costa en particulier.



Grace à vous, nos partenaires de toujours, nous avons réalisés de très bonnes ventes et l’année 2023 se présente déjà sous les meilleurs hospices.



L’ensemble de notre flotte sera de nouveau entièrement opérationnelle en 2023. L’ensemble des destinations, Caraïbes, Emirats, Méditerranée et Europe du Nord sont désormais accessible pour tous vos clients et partir en croisière est redevenu extrêmement simple



Nous avons profité de ces 2 dernières années pour revoir notre offre client, en la rendant toujours plus unique avec certainement le meilleur rapport qualité prix disponible aujourd’hui sur le marché.



Cette reprise très importante que nous sommes en train de vivre c’est à vous chers partenaires que nous le devons. Réseaux, agences traditionelles, agences en ligne, agences groupes.



Toute l’équipe commerciale de Costa est à vos cotés pour vous aider et vous accompagner dans vos ventes et votre quotidien. Nous savons à quel point ce métier de conseiller voyage est vital au dynamisme de notre industrie. Nous savons combien ces 2 dernières années ont pesé sur vous et sur vos proches.



Nous vous souhaitons les plus belles fêtes de fin d’année. A très bientôt, à l’année prochaine, pour de nouvelles aventures… »

