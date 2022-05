Courmayeur se toune vers le durable

Différentes animations autour de la gastronomie locale et de la mobilité douce seront organisées durant ces deux jours. Des vélos électriques seront également à disposition pour sillonner les deux vallées et profiter d’une pause épicurienne au sein d’un Food Market. le Géofestival (19 juillet au 2 août 2022).Au cours de randonnées, lectures et moments d'échange, les voyageurs pourront découvrir la biodiversité alpine, la roche, le sol local. L’évènement croise les regards entre les sciences avec une approche pédagogique, afin de mieux comprendre le territoire alpin. Courmayeur Outdoor Nights, proposera de vivre les Nuits en plein air.Toute une série de rendez-vous permettront aux visiteurs de s'immerger durant l'été dans un paysage alpin et étoilé.Au programme des dîners dans des cabanes et des refuges de montagne, apéritifs au coucher du soleil, observations des étoiles...