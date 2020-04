Covid-19 : Hilton planche sur un programme sanitaire pour ses établissements

Les détails du programme sont encore en cours d'élaboration et devraient être annoncés prochainement. Voici d'ores et déjà les pistes qui seront déployées :



- Sceau de chambre du Hilton CleanStay : ajouter une mesure d'assurance supplémentaire en plaçant un sceau de chambre sur la porte pour indiquer aux clients que leur chambre n'a pas été visitée depuis qu'elle a été nettoyée et désinfectée minutieusement.



- Nettoyage en profondeur des 10 zones les plus fréquemment touchées : désinfection supplémentaire des zones les plus fréquemment touchées dans les chambres d'hôtes - interrupteurs, poignées de porte, télécommandes de télévision, thermostats et autres.



- Éliminer les équipements en papiers : retirer les stylos, les papiers et le répertoire des hôtes ; possibilité de compléter avec une offre numérique, fourniture également disponible sur demande.



- Focus sur Fitness Centres de remise en forme : amélioration des consignes de désinfection du Fitness Centre de l'hôtel, éventuellement en le fermant pour le nettoyer plusieurs fois par jour et en limitant le nombre de clients autorisés à entrer en même temps.



- Augmenter la fréquence de nettoyage des espaces communs.



- Lingettes désinfectantes mises à la disposition des clients : installer des stations aux entrées principales et dans les zones clés à forte fréquentation, par exemple, en encourageant les clients à essuyer le bouton de l'ascenseur avant d'appuyer sur la touche.



- Enregistrement sans contact : Hilton va redoubler d’effort pour étendre sa technologie Digital Key. Les clients peuvent s'enregistrer, choisir leur chambre, accéder à leur chambre avec une clé numérique et la quitter à l'aide de leur appareil mobile.



- Enfin le groupe explore l'ajout de nouvelles technologies comme les pulvérisateurs électrostatiques - qui utilisent un brouillard désinfectant chargé électro statiquement - et la lumière ultraviolette pour assainir les surfaces et les objets.