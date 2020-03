Covid-19 : carte sanitaire et contrôle des températures à l'arrivée en Egypte

"Il convient également de prendre les précautions d’usage pour ne pas contaminer l’entourage (s’isoler, rester à distance, se protéger la bouche lors de la toux, au besoin par un masque, utiliser des mouchoirs jetables, et bien se laver les mains).



Dans les aéroports égyptiens, les passagers en provenance, directement ou indirectement, des destinations suivantes (France, Allemagne, Bahreïn, Chine, Corée du Sud, Espagne, Irak, Iran, Italie, Japon, Koweït, Malaisie, Singapour, Suisse, Thaïlande et Vietnam) doivent remplir une carte d’information sanitaire et font l’objet d’un contrôle de température.



Il est recommandé de suivre les recommandations des autorités locales et de consulter

En effet, plusieurs cas ont été détectés cette fin de semaine en Egypte, notamment sur des bateaux de croisière. Voilà pourquoi le pays renforce les contrôles.Les conditions de "quarantaine" n'étant à priori pas idéales, selon une famille de Bergerac dont le bateau est à quai et qui demande son rapatriement dans les meilleurs délais, mieux vaut-il se renseigner sur les structures d'accueil.le site Internet de l’ambassade de France en Egypte."