Covid-19 : easyjet accuse la première perte de son histoire

easyjet a dévoilé ses résultats pour l'année fiscale se terminant le 30 septembre 2020.



La compagnie accuse une perte globale avant impôt est de 835 millions de livres contre 427 millions de livres de bénéfices en 2019. Cette perte s'inscrit dans la fourchette prévue entre 815 et 845 millions de livres.



Il s'agit de la première perte pour le transporteur depuis sa création.



En raison de l’impact du COVID-19, le nombre de passagers pour l’année qui s’est terminée le 30 septembre a chuté de 50 % à 48,1 millions (2019 : 96,1 millions).



Dans le même la capacité a chuté de 47,5 %. Ainsi le taux de remplissage a seulement diminué de 4,3 points de pourcentage à 87.2 %.



"Nous avons réagi avec vigueur et détermination, en minimisant les pertes, réduisant le besoin de trésorerie et en lançant le plus important programme de réduction des coûts et de restructuration de notre histoire – le tout en levant plus de 3,1 milliards de livres de liquidités" a déclaré Johan Lundgren, directeur général d’easyJet.