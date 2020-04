Covid-19 : le SETO conclut un accord avec Air France

Pour les voyages à forfait en Allotement dans le cadre de vols annulés entre le 1er mars 2020 et le 15 Septembre, les TO et agences peuvent demander une nouvelle quotation ou de se faire rembourser via le BSP Link.



A noter que le calcul des pénalités sera neutralisé des vols annulés sur la période.



Enfin toujours sur la même période pour les voyages à forfait et pour les voyages annulés en tarifs TO, les TO et agences ont la possibilité d’émettre un EMD à valoir sur une nouvelle réservation réalisée dans un délai de 12 mois avec un changement de nom possible. Ils peuvent se faire rembourser 12 mois après l’émission de l’EMD (en cas de report involontaire).



Pour les voyages à forfait en tarif public, dans le cadre de vols annulés, les conditions particulières et évolutives liées à la crise COVID 19 s’appliquent.