Covid-19 : les bars et restaurants tirent le rideau à Marseille dès samedi

Olivier Véran, Ministre de la santé a fait de nouvelles annonces censées endiguer la progression du covid-19.



Aix-Marseille et la Guadeloupe sont placés en zone d'alerte maximale, les bars et les restaurants devront à nouveau fermer leurs portes dès samedi.



Par ailleurs tous les établissements recevant du public seront également fermés, sauf s'ils ont mis en place un protocole sanitaire strict. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées ne sont pas concernés.



Paris et la petite couronne, Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Grenoble, Montpellier, Rennes et Rouen sont placées en zones d'alerte renforcée.



Dans ces villes les rassemblements seront limités à 10 personnes dans l'espace public (plages, parcs). De leurs côtés, les bars devront fermer à 22 heures maximum. Enfin les fêtes locales et étudiantes seront interdites, les salles des fêtes et polyvalentes seront également fermées.