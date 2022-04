Covid-19 : peut-on vendre si la destination n'a pas encore rouvert ?

Effectivement, et c'est compte tenu de la spécificité de ces produits-là que le Code du Tourisme existe et qu'il contient de nombreuses dispositions consacrées à la modification du contenu du contrat.C'est très rare en droit et c'est pour cela que le Code du tourisme est qualifié de « droit spécial » et qu'il passe par exemple devant le Code Civil, à partir du moment où il gère beaucoup de situations.Ainsi, le Code du Tourisme donne la possibilité de modifier deux choses :, dont nous avons déjà parlé, à condition de l'avoir écrit dans les conditions de vente et de signaler au client que des éléments vont pouvoir bouger entre le moment où l'offre est postée sur le site Internet ou imprimée dans une brochure par exemple, et le moment où le client va contacter le professionnel.Je précise que dans le Code du Tourisme, certains points précis pouvant être modifiés sont déjà cités dans l'article L211-9. Il s'agit par exemple des(la destination, les transports, les horaires, les hébergements, les visites, la taille du groupe, des informations sur les personnes à mobilité réduite, etc.). Les modifications peuvent également porter sur le prix, les modalités de paiement, le nombre de personnes dans le groupe et les information administratives.- etlui-même avant le départ. Le Code du Tourisme va ainsi autoriser le professionnel du tourisme, comme le client, à modifier unilatéralement les clauses du contrat selon l'article L211-13 dans deux cas : lorsqu'il s'agit de modifications mineures (prévues dans le contrat et que le client en est clairement informé avant le départ et donc qu'il ne pourra pas refuser) ou bien de modifications d'un ou des éléments essentiels du contrat.Dans ce 2e cas de figue, le professionnel se retrouve avec une contrainte, un événement extérieur qui s'impose à lui mais qui va toucher à un élément essentiel du contrat. Par exemple, l'hôtel réservé a brûlé.Le professionnel va devoir prévenir son client le plus vite possible, mais également l'informer de son droit soit d'accepter cette modification, soit d'annuler sans frais et d'être remboursé sous 14 jours. On retrouve là le même mécanisme que pour les circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI).Le client, dans son intérêt, doit répondre assez vite pour éviter d'avoir à payer des frais en cas d'annulation trop tardive. Le professionnel peut d'ailleurs prévenir son client qu'il peut y avoir des conséquences s'il ne répond pas assez vite, car le silence est probant.