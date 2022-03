Covid Polynésie : fin du masque en extérieur et des jauges

Les jauges dans les établissements recevant du public ainsi que dans les lieux de culte, les veillées funéraires et les enterrements, les commerces et les salles de jeux, les musées et salles d’expositions, et les restaurants seront aussi levées.



Toutefois les activités de danse restent interdites dans les lieux de restauration. Par ailleurs la limite de 500 personnes accueillies au maximum (sauf grandes surfaces) est maintenue.



Les réunions à caractère électoral ne sont pas concernées par les mesures de jauge et ne sont pas soumises au pass vaccinal ou sanitaire.



A noter que : les rassemblements de plus de 100 personnes demeurent interdits sur la voie publique, sauf lorsqu’ils sont soumis au pass vaccinal.