Creative Tours : "La France est devenue le marché prioritaire" pour Chypre

Les agences de voyages pourront ainsi vendre la destination directement au départ de Bordeaux, Toulouse, Marseille ou encore de l'Alsace. C'est ce qu'ont pu constater récemment, les agents de voyages de l'Est de la France, à l'occasion de la Convention des Entreprises du Voyage (EDV) Grand-Est, qui s'est déroulée à Chypre fin mars.



Ils ont pu à la fois visiter une partie de l'île, dont Limassol, et quelques uns des plus beaux hôtels, comme le St Raphael 5* et le Columbia Beach Resort. Mais aussi découvrir le projet hôtelier Melco - City of Dreams, sa forme pyramidale et ses 500 chambres, qui accueillera le plus grand casino d'Europe, dès le mois de juin 2023. Il devrait notamment permettre d'attirer des groupes de plus de 150 - 200 personnes sur l'île.



La délégation EDV Grand-Est a même été reçue par le Ministre du tourisme chypriote, Kóstas Koumís, qui a rappelé que depuis deux ans, le ministère a fait du marché français l'une de ses priorités.



Destination de charme, tournée vers l'agritourisme ou encore le golf, Chypre dispose de nombreux atouts pour séduire les clients français. Aussi bien ceux qui recherchent un produit en all inclusive, qu'un circuit découverte ou un GIR.