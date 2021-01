Croatie : Denis Martin nommé directeur général de Maslina Resort

Denis Martin a été nommé directeur général de Maslina Resort, le nouvel hôtel cinq étoiles de l’île de Hvar en Croatie, qui ouvrira ses portes en avril 2021.



D’origine française, Denis Martin est diplômé de l'École Hôtelière de Chamalières en Auvergne.



Il s’est forgé ses premières expériences au Royaume-Uni et aux États-Unis avant de s’installer en Asie pendant près de deux décennies.



En Thaïlande, il a assumé la direction de plusieurs hôtels cinq étoiles, notamment Le Méridien Phuket Beach Resort, Marriott Bangkok Riverside, The Landmark Hotel Bangkok, Chaweng Regent & Melati Resort, avant de réaliser l’ouverture du Crowne Plaza Phuket Panwa Beach Resort, un complexe hôtelier de près de 230 chambres.



Précédemment, il a occupé la fonction de Directeur Général de l’Eastin Hotel & Residences Hanoi, un établissement quatre étoiles de près de 200 chambres, situé dans le quartier d’affaires de la capitale vietnamienne.



En septembre 2020, il pose ses valises définitivement en Croatie pour prendre la direction de Maslina Resort. L'hôtel dispose de 50 chambres et suites et de 3 villas, avec vue sur la mer Adriatique. Membre de Relais & Châteaux, il est l’un des rares 5 étoiles de l’île de Hvar.