CroisEurope lance un nouvel itinéraire "Prague, Dresde et les châteaux de Bohème"

En 2022, CroisiEurope lance une toute nouvelle croisière de mars à novembre, " Prague, Dresde et les châteaux de Bohême ", le long de l'Elbe et de la Moldau.



L’itinéraire est un aller-retour depuis Prague avec des escales culturelles à Stechovice, Slapy et Melnik.



Les points forts de ce nouvel itinéraire exclusif incluent la ville de Prague, les célèbres châteaux de Bohême – le château de Konopiste, ancien pavillon de chasse des Habsbourg et le château de Nelahozeves de style Renaissance avec son impressionnante collection d'œuvres d'art privée.



De plus, une visite du lieu de naissance du célèbre compositeur tchèque Antonin Dvorak. Egalement au programme : une journée complète à Dresde.