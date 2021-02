Croissance externe : Exo Travel lève des fonds pour se développer hors Asie

Dans son viseur : les destinations qui permettent de mettre à l'honneur le savoir-faire et la valeur ajoutée de l'agence sur le voyage à la carte et sur-mesure, les séjours aventures (Exo Aventure), les voyages haut de gamme (Lux by Exo), l'incentive et le MICE.



Amérique Latine, Afrique Australe, Amérique du Nord s'affichent comme des cibles de choix.



"Nous avons déjà identifié quelques réceptifs sur le Mexique, le Brésil ou encore le Chili, nous avons également de bons contacts sur l'Afrique Australe, et des discussions avancées en Inde et au Sri Lanka. Sur l'Europe, c'est un peu plus compliqué", assure Olivier Colomès.



"C'est plus facile de mettre en œuvre des rapprochements quand l'industrie est à l'arrêt. Nous sommes en mesure de mettre en place tous nos process informatiques pendant que l'activité est encore en pause", précise le dirigeant, qui mise également sur des synergies dans les fonctions ventes, marketing, systèmes, opérations...



Le réceptif dispose notamment d'une plate-forme de réservation globale intégrant un logiciel de package dynamique qui permet à ses partenaires voyagistes de réaliser des cotations et réservations en temps réel.



Côté financement, Exo Travel discute également avec "une dizaine de fonds d'investissements" et "des groupes touristiques" qui "souhaitent soit se diversifier dans un réseau de réceptifs, soit fusionner leur groupe avec le notre. Toutes les options sont à l'étude," ajoute Olivier Colomès.