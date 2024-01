Cyclone Ile Maurice : l'aéroport fermé jusqu'à nouvel ordre

Sur les réseaux sociaux, on peut voir de nombreuses images de rues inondées et de voitures et véhicules pris au piège par les eaux.Il semble que l'Ile Maurice ne se soit pas aussi bien préparée à l'arrivée du cyclone qu'à la Réunion. Selon le figaro, et la presse mauricienne, le directeur de la station météo de l'Ile Maurice a été limogé. Cette dernière n'aurait pas anticipé la force du cyclone.En effet avant de se diriger vers l'Ile Maurice, le cyclone Belal est passé par la Réunion.L'aéroport de Saint-Denis a également fermé ses portes, mais les compagnies aériennes vont reprendre progressivement le trafic à partir du mardi 15 janvier 2024. Les tour-opérateurs qui avaient des clients sur le départ vers la Réunion vont attendre d'évaluer la situation sur place et vont prendre contact avec l'ensemble des clients.