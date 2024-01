Cyclone Belal : Les dernières informations pour les voyageurs (direct)

Nous avons des clients sur place, d'autres qui devaient rentrer et aussi certains sur le départ.



Au sujet des voyageurs déjà à la Réunion, nous avons changé leurs programmes pour les placer à l'abri, notamment ceux qui étaient dans les hauteurs.



Dès samedi, les clients présents dans les cirques ont été relogés sur la côte, pour le mettre en sécurité, je dis cela avec des pincettes, car nous ne sommes sûrs de rien dans pareille situation.



A l'heure, où nous échangeons, il est difficile pour nous de vous donner plus d'informations sur la situation, car les communications sont coupées et le cyclone traverse l'île.



Nous sommes en contact permanent avec nos représentants et salariés sur place.



Nous sommes un peu dans le flou quant aux prochains départs, compte tenu de l'état des infrastructures sur place, une fois le cyclone passé.



Les compagnies ont reprogrammé leur vol pour mardi ou mercredi, mais nous ne vendons pas du vol sec. Nous ne ferons pas partir des personnes en vacances dans des conditions très dégradées sur place, ce n'est pas possible tout est hypothétique pour le moment.



S'il le faut, nous allons adapter les circuits, les itinéraires, une chose est sure, nous n'allons pas rajouter de la complexité à la situation. Etant donné que le cyclone traverse un département français, nous avons aucun doute sur les normes de sécurité et la fiabilité des constructions.



Nous avons moins de certitudes sur Maurice, l'île est différente, avec des hôtels situés tous en bord de mer. Nous attendons encore les consignes des autorités.



Pour les agents de voyages ayant des clients en départ ou sur place dans les prochaines heures ou prochains jours, nous les invitons à contacter notre service qualité par

ou par téléphone (04.96.13.96.13).



Il faut éviter de poser des questions pour des voyages dans 15 jours ou un moins, nous traitons les urgences dans un premier temps,

