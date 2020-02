DECOOV : après l'Italie et Cuba... Le Mexique et le Costa Rica

Forts d’une expérience de 22 ans sur la destination, Decoov est une vraie réponse pour les agences de voyages qui souhaitent proposer Cuba en toute sérénité. Decoov est le spécialiste de la « casa particular » (hébergement chez l’habitant) avec plus de 2000 clients par an utilisant cette formule et propose aussi tout une gamme de circuits GIR et privatifs à travers le pays.

Une équipe de 5 forfaitistes basée en France permet de répondre quotidiennement à toutes les demandes « sur mesure » sur la destination.