"DEFIS, ENJEUX, CHALLENGES", #JeVendslaFrance ! Une visio pour mieux comprendre les enjeux du produit France en agences

Taux de commissions, produits, plateformes… les obstacles pour une vente optimale de l’Hexagone ne manquent pas.



La région SUD, parmi d’autres, s’y est attelée avec le succès que l’on sait, au cours de l’été dernier.



Région, CRT, CDT et métropole ont connecté agences de voyages, TO, réceptifs et institutionnels dans un élan de solidarité, apprécié et réussi.



- Comment organiser cette année la vente de la France dans un contexte sanitaire toujours aussi indécis ?

- Quels seront les enjeux pour les réseaux de distribution, confrontés à la problématique des avoirs ?

- Quelle sera l’offre disponible en portefeuille ?

- Quels outils technologiques ?

- Comment les Voyagistes réagiront-ils ?

- Comment les institutionnels soutiendront-ils le réseau de distribution ?



Autant de questions qui seront au cœur des débats le 16 février 2021 à 10h, en aussi LIVE sur YouTube.