DITEX-Fête des Voyages 2023 : réveillez en vous toutes les envies d'évasion !

TourMaG.com - Comment réagissent les Exposants par rapport à ce format inhabituel ?



Francis Rosalès : "Dans l'ensemble, c'est plutôt une double bonne nouvelle pour eux. L'énergie déployée par l'équipe de la Fête des Voyages ne se fait pas au détriment du Ditex. Bien au contraire, nous offrons à nos exposants deux fois plus de bonnes raisons de venir exposer.



Ainsi, le Ditex monte en qualité dans sa recherche de visitorat qualifié grâce aux programmes Top Acheteur et la Fête des Voyages qui permettent à nos exposants traditionnels du Ditex, de continuer à exposer deux jours supplémentaires pour rencontrer leurs clients finaux sans avoir à déménager leurs stands.



Ce format inhabituel porte donc les promesse de performance et de qualité à plusieurs niveaux.



TourMaG.com - Les réceptifs étrangers sont au rendez-vous, semble-t-il. Qu’en est-il des producteurs français ?



Francis Rosalès : "Si la reprise ne fait aucun doute en ce début d'année, nos exposants ne bénéficient pas tous d'un redémarrage identique. Nous avons encore un grand nombre d'arbitrages budgétaires en cours. Mais les choses se décantent et nous enregistrons une à deux demandes quotidiennes depuis novembre dernier pour une centaine d'exposants signés à ce jour.



Notre plus grand plaisir c'est de constater que plus de 80% de nos exposants BtoB Ditex vont aussi exposer en BtoC.



TourMaG.com - Combien de visiteurs attendez-vous pour la partie spécifique LA FETE DES VOYAGES du week end du 1er avril ?



Francis Rosalès : "Pour cette première édition nous tablons sur un visitorat grand public de 5 à 10 000 visiteurs.

Nous avons conscience qu'il n'y a plus rien depuis 10 ans et qu'il est important de réveiller les envies !



Pour les doper nous avons signé avec les sponsors média de la région les plus impactants et mis aussi en place une communication digitale forte pour toucher nos cibles de visiteurs voyages. (la Provence, France Bleu, BFMTVMarseille, France 3....)



Nous avons confiance en nos partenaires média et allons également capitaliser sur cette première édition pour poser un rendez-vous avec la région PACA que nous aurons à coeur d'honorer et de développer pour les prochaines années.