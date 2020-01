DITEX : Multidiffusion lance une nouvelle gamme "green"

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Marjorie Herpin : Nous sommes heureux de participer à cette 16ème édition du DITEX pour rencontrer nos clients dans un cadre convivial et développer de nouveaux partenariats.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Marjorie Herpin : Comme chaque année, de nombreuses nouveautés seront présentes sur notre stand.



La tendance éco-responsable est de plus en plus forte, nous vous présenterons notre nouvelle gamme « green » : pochettes, étiquettes, sacs et objets publicitaires ; sans oublier, notre gamme fabrication (pochettes et étiquettes à bagages) réalisée à partir de PVC Recyclable Français dans notre atelier à La Rochelle.



Vous retrouverez également sur notre stand la nouvelle collection d’accessoires de voyage, de sacs et de bagagerie ainsi qu’une sélection de cadeaux d’affaires pour faire plaisir à vos clients et collaborateurs.