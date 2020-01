DITEX - Top Cruise : Celestyal Cruises présentera sa nouvelle équipe et ses nouveautés !

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Tania Carpentier : Nous venons présenter la nouvelle équipe à la distribution, nos nouveaux itinéraires tels que, entre autres, celui au départ de Venise en mer Adriatique, notre nouvel itinéraire 3 Continents et bien entendu nos « best seller » dans les îles grecques.



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Tania Carpentier : Nous sommes l’opérateur principal de croisière en Grèce et la première compagnie de croisière pour les îles Grecques et la Méditerranée orientale. Nous opérons avec deux navires de taille moyenne, suffisamment confortables pour offrir un service personnalisé élevé.



Nous sommes bien connus et avons reçu de nombreux prix pour notre hospitalité exceptionnelle à bord. La philosophie de Celestyal Cruises se fonde sur ‘la destination’ . Durant chaque croisière, nous veillons à une véritable immersion culturelle, offrant une expérience authentique dans les régions où naviguent les paquebots.



Notre concept est tout compris, protégeant ainsi nos clients de tous les frais cachés.