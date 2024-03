Dans les Bouches-du-Rhône, le tourisme se décline sur les 4 saisons

* Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un partenariat technique et financier (600 000€ au total) réunissant la région Sud et le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’agence de développement des Alpes-de-Haute-Provence, l’agence de développement des Hautes-Alpes, Provence Tourisme et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le Comité de tourisme Côte d’Azur France, Var Tourisme et Vaucluse Provence Attractivité.



La réalisation et le traitement de l’enquête ont été confié à BVA Xsight et l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage à JPC Consultant.



Cette étude a été menée auprès des touristes français et internationaux ayant séjourné dans la région, quel que soit le motif de leur présence, dès lors que le répondant a passé au moins une nuit en région (et en dehors de son département de résidence pour les touristes de Provence-Alpes- Côte d’Azur).



L’administration de l’enquête a été réalisée sur sites via un questionnaire papier auto-administré. La collecte des questionnaires a été réalisée de novembre 2019 à mars 2020, puis, après interruption liée à la Pandémie de Covid, d’octobre 2021 à octobre 2022. Près de 43 000 questionnaires ont été recueillis dont près de 8 500 dans les Bouches-du- Rhône.



Elle a été complétée par une enquête web auprès des résidents de la région, des dispositifs complémentaires dans les offices de tourisme, parcs naturels régionaux et parcs nationaux, et au bureau des congrès linkeus. Les enquêtes menées dans les aéroports de Marseille Provence, Nice Côte d’Azur et Toulon Hyères ont également été intégrées. Cette étude s’inscrit dans la continuité de celles menées en 1991, 1997, 2003, et 2010-2011.