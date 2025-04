Forum des Pionniers : transformer les touristes en voyageurs avec Expérience Provence

Le dispositif Expérience Provence a pour but de montrer une Provence rêvée et exemplaire à la fois, celle dont on aimerait que le voyageur se souvienne en la quittant.

Des sites spectaculaires, des contrastes nature/urbanité, les trois identités que sont Marseille, la Provence et la Camargue, la lumière, le vent, une nature violente et douce à la fois, l’accent, une forme de simplicité et aussi un développement harmonieux, soucieux des résidents comme des visiteurs, pour susciter une vraie rencontre, franche et bienveillante. Pour ce faire, le programme imaginé par Provence Tourisme se décline en trois volets : la structuration d’une offre expérientielle, authentique et responsable, la valorisation et la promotion de cette offre et enfin l’accompagnement des professionnels.