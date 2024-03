Semaine des métiers du tourisme : des portes ouvertes à l’échelle nationale

« Participer à ces évènements du 18 au 24 mars 2024, et plus largement du 26 février au 31 mars, permettra notamment de nourrir les réflexions d'avenir professionnel des lycéens, l'amplitude de la Semaine des métiers du tourisme couvrant en partie la période des vœux de

»,

« promouvoir les métiers du tourisme auprès des jeunes en âge de choisir leur orientation, et faciliter le recrutement en mettant en relation entreprises et demandeurs d'emploi »

Alors qu'au 3e trimestre 2023, plus de 19 000 emplois étaient encore vacants dans les entreprises de l’hébergement-restauration comptant plus de 10 salariés, selon la DARES , la Direction générale des Entreprises (DGE) sous l'impulsion d'Olivia Grégoire, renouvelle la Semaine des métiers du tourisme et invite à, à tout niveau de qualification.souligne le service presse du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique auquel est rattaché le tourisme.Tout l'enjeu de cette Semaine des métiers du tourisme est ainsi deDurant cette semaine, les professionnels du secteur accueilleront des jeunes et des demandeurs d'emploi dans le cadre de différents formats d'événements :- visites d'entreprises ;- interventions en milieu scolaire ;- forums de recrutement ou rencontres professionnelles ;- conférences, tables-rondes, débats ;- mises en situation, ateliers pratiques, expositions ;- événements numériques (webinaires...) ;- événements pédagogiques.