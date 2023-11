My Provence lance un outil basé sur l’intelligence artificielle

Le média digital de Provence Tourisme, My Provence s'empare de l'intelligence artificielle (IA) pour proposer à ses visiteurs un module - qui apparaît automatiquement sur la page d’accueil du site - facilitant la recherche d'événements planifiés sur le département des Bouches-du-Rhône.Une discussion instantanée s’opère, permettant aux visiteurs deNourrie par l’Agenda de My Provence via la base de données Datatourisme d’ADN Tourisme, cette interface est développée par Cibler.Elle permet à My Provence d'exploiter ChatGPT 4.0 , la dernière version de cette IA conversationnelle, en la mettant au service de ses visiteurs.