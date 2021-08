De la Canebière à Notre-Dame de la Garde, j'ai testé un trek pédestre à Marseille

Contrairement aux visites guidées classiques, Olivier Duvallet, trentenaire barbu et sympa fondateur d’ Urban Hike, ne travaille qu’en petits groupes.5 à 6 personnes, tout au plus, histoire de marcher de concert, de tendre l’oreille aux commentaires, de faire des pauses et d’échanger.Olivier n’est pas historien. Mais en amoureux éclairé de la ville,: l’amphithéâtre de collines au pied desquelles s’est déployée Marseille, avec 111 quartiers et 26 ports ; l’aventure industrielle et portuaire, ses ouvriers cantonnés au nord, sa bourgeoisie calfeutrée au sud ; le ripolinage de la façade maritime, grâce au chantier (toujours en cours), plus grosse opération de rénovation urbaine en Europe.