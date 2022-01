Décès de Cédric Pastour, fondateur de Star Airlines

Nous venons d'apprendre le décès de Cédric Pastour. Agé de 57 ans, il est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, lors d'une intervention chirurgicale.



Professionnel de l'aérien, Cédric Pastour a occupé différentes fonctions au sein de plusieurs compagnies aériennes. Il a notamment fondé et occupé les fonctions de directeur de la compagnie Star Airlines (1995-05), devenue XL Airways.



Il a également occupé le fauteuil de président de la Fédération nationale de l'aviation marchande (2000-03). Il a été PDG de la compagnie Air Tahiti Nui (2010). En 2013 il rejoint Aigle Azur où il prend les fonctions de directeur général puis président-directeur général en 2014.



Au début de sa carrière il a également été Directeur Général de Look Voyages (1999 - 2003).



La rédaction de TourMaG.com adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.