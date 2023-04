Appli mobile TourMaG



Découvrez en avant-première l’application mobile Goelett !

C’est officiel, l’application Goelett est disponible. Il est désormais possible de retrouver l’excellente « expérience utilisateur » de Goelett en toute mobilité.



Rédigé par Goelett le Lundi 24 Avril 2023



Bien que la croissance rapide du commerce électronique fût visible auparavant, la pandémie du Covid a accéléré la transformation numérique dans de nombreux domaines, y compris celui des déplacements.



Lorsque de nombreux magasins ont fermés et que les confinements ont contraint tout le monde à rester chez soi, les consommateurs se sont immédiatement tournés vers le commerce en ligne, et cette tendance a perduré.



Un avenir optimiste pour le commerce en ligne Le quotidien post-pandémique est plus optimiste pour le commerce en ligne que pour le commerce classique. Ce changement n'était pas temporaire, il fait partie d'une tendance renforcée par la montée en puissance des nouvelles technologies et accélérée par la période des confinements à répétition.

En effet, la montée en puissance des applications avait explosé en 2021 lors de la période pandémique. Il faut savoir que 40% des internautes français déclarent avoir créé un compte sur un réseau social ou une application de messagerie instantanée pendant le confinement (Source : Étude Harris Interactive internautes français âgés de 15 ans et plus. Social Life 2020 avec l'EBG).



On note aujourd’hui que les mobinautes ont décidé de garder leurs habitudes après la crise. Selon les données de data.ai, les français ont passé en moyenne 4 heures sur des applications mobiles malgré la fin du confinement, en 2022.



Cette forte transition vers le commerce électronique impose aux fournisseurs de solutions digitales de mettre en place des solutions sans faille. Il ne suffit plus d'avoir une présence en ligne, il faut que l'offre s'accompagne d'une excellente expérience utilisateur. Les consommateurs souhaitent avoir un parcours d'achat intuitif, agréable et rapide. Ils exigent également des processus clairs, transparents, sans coûts cachés ainsi que des données sécurisées.



De nouvelles attentes de la part des consommateurs



Le voyageur pourra retrouver facilement toutes les fonctionnalités de son outil sur l’application : Il pourra réserver tous les services disponibles via son application, avec le même workflow d’approbation que sur l’application web, tout en gardant l’aspect pratique du « compagnon de voyages », utile aux voyageurs tout comme aux chargés de voyages/manageurs.



Dotée de technologies novatrices au service des clients, l’application Goelett permettra :



• Aux voyageurs de réserver et de suivre en temps réel leurs déplacements.

• Aux Manageurs d’approuver via un système d’approbation rapide et fluide le déplacement de leurs collaborateurs.

• Enfin, le voyageur pourra également facilement visualiser toutes les informations liées à sa consommation CO2 durant son déplacement.



En effet, l’éco responsabilité est un axe stratégique pour Goelett qui ne cesse d’évoluer via des nouvelles fonctionnalités.



« Nous constatons que l'adoption des outils de réservation en ligne est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la pandémie. Malheureusement, la plupart des outils de réservation en ligne pour le secteur B2B proposent des interfaces dont l'ergonomie et l'intuitivité sont très éloignées de ce à quoi les consommateurs sont désormais habitués. C'est la raison pour laquelle, Goelett, a, comme pour la plupart de ses nouveaux projets, interrogé ses clients sur leurs attentes et leur compréhension des premières versions de l'application en les faisant participer à des groupes d'échanges internes. L'objectif est d'offrir aux utilisateurs une expérience optimale" déclare Pierre Mesnage, directeur général de Goelett.

Grâce à l'app Goelett , l'expérience utilisateur se voit optimisée sur l'ensemble du parcours client, avec comme atout majeur la simplification de la réservation et de la gestion du déplacement (avant, pendant ou post- voyage).

