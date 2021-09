Découvrez la Pologne au salon IFTM Top Resa 2021 et les perspectives du tourisme polonais pour 2022

L’Office Polonais de Tourisme et ses partenaires donnent rendez-vous aux professionnels du tourisme sur leur stand L076 lors de l’IFTM Top Resa, du 5 au 8 octobre 2021.

Rédigé par Tomasz Rudomino, directeur de l’ONT Polonais le Vendredi 24 Septembre 2021

La Pologne en deux mots 2 heures 30 seulement de vol séparent Paris de Varsovie ou de Cracovie. La Pologne est le centre géographique de l’Europe, à égale distance du Portugal et de l’Oural. L’Occident rencontrait ici l’Orient, et le Sud rejoignait le Nord par la « route de l’ambre » : un carrefour de cultures et de traditions millénaires imprégnées d’influences slaves et latines.



La Pologne est un pays aux multiples visages qui charmera à la fois les amateurs d’arts, d’histoire et les amoureux de la nature et des loisirs.



Les premiers seront séduits par sa richesse culturelle, ses nombreuses villes telles que Cracovie, Varsovie, Gdansk, Wroclaw ou Poznan encore pleines de curiosités historiques, son patrimoine civil et religieux, ses châteaux, ses cathédrales et églises aux trésors artistiques les plus précieux.



Les seconds découvriront une nature intacte, que le progrès semble avoir épargnée, à travers des aspects régionaux très diversifiés : des immenses plages de la mer Baltique au nord, en passant par les grands lacs de Mazurie au nord-est, jusqu’aux cimes rocheuses des Tatras et la sauvage chaîne montagneuse de Bieszczady au sud.



Rencontrez les professionnels du tourisme polonais au salon IFTM TOP RESA 2021 IFTM Top Resa – International French Travel Market ayant lieu à Paris du 5 au 8 octobre 2021 au Parc des Exposition de Paris, l’Office National Polonais de Tourisme accueille sur son stand L 076 (hall 1) plusieurs agences réceptives venues de Pologne, à savoir Destination Pologne, Furnel Travel, JAN-POL Incoming Tour Operator,



Les perspectives du tourisme polonais pour 2022 L’apparition de la pandémie de COVID-19 était l’un des évènements majeurs des dernières décennies et son impact sur l’économie, et notamment sur le tourisme, reste difficile à estimer.



La baisse du nombre de voyages internationaux en 2020 et en 2021 a été beaucoup plus significative qu’après les attentats terroristes en 2001 et qu’après la crise financière de 2008 à 2009. En outre, contrairement aux années 2001 et 2009, la hausse des flux touristiques internationaux, après la période de confinement de l’économie mondiale, reste très lente et inégale. Selon les experts, il faut s’attendre à retrouver le nombre d’arrivées de visiteurs enregistré en 2019 d’ici à quatre ou cinq ans. L’expérience des crises passées et de celle de l’année en cours démontre que c’est le tourisme intérieur qui peut bénéficier d’une amélioration rapide de la situation. La saison estivale en 2021 a prouvé que la pandémie avait profité au tourisme local dans de nombreux pays. Cela est d’autant plus vrai dans les pays qui possèdent un grand marché intérieur, une population ayant un bon pouvoir d’achat et une grande attractivité touristique de leurs territoires.



Nous pouvons observer cette tendance également en Pologne : en 2020, les craintes liées aux voyages à l’étranger ont profité au tourisme national. En 2021, les flux en provenance de Pologne vers les pays étrangers ont significativement crû, néanmoins des événements majeurs témoignant d’une amélioration de la situation touristique ont également été observés dans le pays.



L’année 2022 sera encore difficile pour le secteur touristique et pour les organisations nationales de tourisme qui rivaliseront entre elles dans un contexte d’une demande beaucoup plus faible que les années précédentes. Cette concurrence se fera sur deux niveaux. D’un côté, la plupart des pays, dans la continuité des actions antérieures, s’efforcera de soutenir le tourisme local et incitera les habitants à voyager à l’intérieur du pays. D’un autre côté, une probable augmentation de la demande touristique fera augmenter la concurrence entre les pays sur les marchés émetteurs les plus importants.



Parmi les facteurs qu’il faut prendre en considération en planifiant les actions professionnelles en 2022, il convient d’indiquer, du côté de la demande, les orientations et les tendances suivantes :



● le besoin de sécurité se traduisant par un besoin d’intimité et un besoin de vivre en communauté, tout en s’isolant des dangers provenant du monde extérieur ;

● l’envie d’être proche de la nature, de profiter de l’environnement naturel afin de réduire le niveau de stress et de prendre soin de sa santé, tout en évitant les rassemblements ;

● la mode de mindfulness (pleine conscience et recherche d’un équilibre intérieur) ;

● la recherche de lieux de repos à proximité du domicile ;

● l’importance accrue de la voiture en tant que moyen de transport ;

● la tendance à réserver « à la dernière minute ».



En 2022, l’Organisation Polonaise de Tourisme entreprendra différentes actions dans le but de minimaliser les pertes induites par la pandémie de COVID-19 ; elles seront basées sur :



● la construction et la consolidation de l’image de la Pologne en tant que pays attrayant d’un point de vue touristique et avant tout en tant que pays sûr, au riche patrimoine naturel (environnemental) et culturel,

● la communication sur les actuels produits touristiques polonais, la promotion de ces produits en Pologne et dans les pays dont la situation épidémique permet d’entreprendre un voyage vers la Pologne,

● les actions ayant pour but d’éveiller la demande, d’inciter les touristes à passer leurs congés/vacances/temps libre en Pologne, d’élargir la saison touristique en encourageant les touristes à partir également en dehors de la haute saison d’hiver et d’été.



Selon les différentes données disponibles, le tourisme en Pologne continuera à occuper une place de plus en plus importante dans l’économie touristique européenne. Avant tout, il est moins sujet aux variations de la demande propres à la pandémie. En plus, compte tenu de la tendance actuelle à restreindre les voyages à l’étranger et compte tenu d’un élargissement de la base de clients potentiels grâce à la popularité du Bon d’achat touristique polonais (équivalent des chèques-vacances en France), le tourisme en Pologne acquerra de nouveaux participants, y compris les personnes n’ayant pas l’habitude de voyager en Pologne.



Bien que, jusqu’à présent, les produits d’image mis en avant par la Pologne aient été les villes et le patrimoine culturel, désormais la promotion d’image s’appuiera en grande partie sur le patrimoine naturel. Cela résulte du changement de la demande touristique suite à la pandémie. La richesse de la nature polonaise sera mise en valeur dans toutes les campagnes à venir, qui seront évidemment adaptées aux spécificités de chaque marché.



En 2022, les campagnes publicitaires autour de nos produits s’appuieront sur trois secteurs majeurs : ● le tourisme actif, de loisirs et spécialisé, dont les différentes facettes seront adaptées à la spécificité du marché (les produits recommandés sont : le tourisme à vélo et le tourisme aquatique, mais aussi le tourisme hivernal, la détente dans les régions attrayantes d’un point de vue naturel et paysager, le tourisme en milieu rural, y compris l’agrotourisme, et également les produits de niche tels que le camping et le caravaning, particulièrement intéressants pendant la pandémie) ;

● le tourisme de santé, et notamment le tourisme médical, les séjours dans des établissements thermaux, les séjours « SPA et Wellness » ;

● le tourisme urbain et culturel.



Les évènements économiques, culturels et sportifs en lien avec la Pologne ou auxquels la Pologne participe serviront de prétexte pour communiquer sur l’attractivité touristique de la Pologne sur les différents marchés.



La promotion se fera avant tout à travers l’exploitation de produits de grande qualité, tels que les Marques touristiques polonaises, des produits touristiques certifiés et les destinations gagnantes du projet EDEN Pologne (« Destinations européennes d’excellence »). L’objectif principal de ces actions sera d’éveiller des émotions et des impressions positives chez des groupes cibles, destinataires de notre communication.



Sur le marché français, les actions s’adresseront :



● aux milieux qui façonnent l’opinion publique : journalistes, influenceurs (créateurs sur internet). Ils influent sur les décisions des consommateurs car ils sont à la fois une source d’inspiration et une source fiable d’informations sur un lieu à visiter ;

● aux tour-opérateurs et aux agences de voyages. L’accessibilité, la construction et la manière de présenter et de vendre les offres élaborées par leurs soins influent directement sur les décisions d’achats des touristes potentiels.



Sur le marché français, indépendamment de la situation épidémiologique actuelle et des restrictions qu’elle entraîne, la communication sera centrée sur la promotion d’image, construite autour de l’image de la Pologne en tant que pays au riche patrimoine naturel (environnemental) et culturel.



L’objectif des actions centrées autour de l’image est de faire perdurer chez les consommateurs (touristes potentiels) la conscience de l’existence de la « marque Pologne » et d’associer cette marque aux impressions positives. Dans le cadre de la communication B2B, nos actions seront concentrées sur le maintien des relations avec les opérateurs qui proposent déjà des voyages en Pologne ainsi que sur l’établissement de nouvelles relations avec ceux qui n’en proposent pas.



Le choix des outils sur les différents marchés prendra en compte leur spécificité. Pour résumer, dans une optique globale, les outils suivants seront utilisés pour nos actions à venir :



● Internet : campagnes thématiques, concours, quiz en collaboration avec des opérateurs professionnels, actions réalisées en collaboration avec des influenceurs, création des landing pages, mailing adressé aux consommateurs et au secteur professionnel, émission des spots publicitaires sur les différents produits dans des couloirs de diffusion variés, exploitation active des pages web, notamment des versions en langues étrangères du portail polska.travel, intensification de la communication via les médias sociaux,

● relations publiques/actions dans les médias traditionnels,

● visites d’études*,

● ateliers touristiques*,

● foires touristiques, événements promotionnels et autres*,

● publicité extérieure.



b[ * L’ampleur de l’utilisation de ces outils dépendra de la situation épidémiologique sur les marchés émetteurs et en Pologne. ]b



Le plan marketing de l’Organisation Polonaise de Tourisme pose en principe que les restrictions liées à la pandémie seront complètement levées en 2022 et que les voyages entre les pays se feront sous le signe de la normalité.



Contact

10 rue Saint-Augustin, 75002 Paris



Katarzyna Dubois

Chargée des Relations Professionnels



e-mail :

tél. : 01 42 44 29 92

site :



