Découvrez la Polynésie française avec Oceania Cruises

Oceania Cruises, compagnie pionnière en matière de croisières axées sur la gastronomie et les destinations, vous invite à découvrir la Polynésie française de la manière la plus relaxante et la plus immersive qui soit : par la mer.

Rédigé par Oceania Cruises le Lundi 12 Décembre 2022

Explorez quelques-unes des îles les plus belles et les plus éloignées au monde à bord de nos petits navires de luxe. Dans cette région reculée du monde, l'intimité et la détente coulent de source. C'est l'endroit idéal pour se détendre, se sentir en sécurité et renouer avec la nature, les êtres aimés et soi-même. Les îles de la Polynésie française possèdent l'un des environnements les plus magnifiques et les plus diversifiés de la planète. Mélange de hautes îles volcaniques et d'atolls de faible altitude, ces petites parcelles de terre - 118 îles au total - sont réparties sur quatre millions de kilomètres carrés dans le Pacifique Sud.



Regroupées en cinq archipels : les îles de la Société, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, les îles de Tahiti offrent un délicieux mélange de cultures polynésienne et française, ainsi qu'un climat tropical permanent.



Partez en croisière avec Oceania Cruises dans le Pacifique sud de janvier à avril. Avec des itinéraires ouverts à la vente pour 2023, 2024 et 2025, c’est un choix exceptionnel de voyages passionnants qui s’offre à vous. La durée des itinéraires varie de 10 à plus de 30 jours, avec des escales en Australie, à Singapour et sur la côte ouest des États-Unis.

Voici un aperçu de nos voyages préférés : Légendes tahitiennes , aller-retour de Papeete, Tahiti, à bord du Regatta, départ le 17 mars 2023. Itinéraire : nuit à Papeete, Moorea, Fakarava, Nuku Hiva, Rangiroa, nuit à Bora Bora et Raiatea, plus deux jours de détente en mer.



● 33 jours Des Fjords aux Atolls , de Sydney, Australie à Papeete, Tahiti à bord du Regatta, départ le 13 février 2023. Les points forts de l'itinéraire sont les suivants : Hobart (Australie), Dunedin, Wellington et Christchurch (Nouvelle-Zélande), Sydney, Norfolk Island et Newcastle (Australie), Vanuatu, Fidji, Samoa et des nuits à quai à Bora Bora et Papeete (Polynésie française).



● 28 jours Paysages du Pacifique sud , de Papeete, Tahiti à Los Angeles, Californie, États-Unis, à bord du Regatta, départ le 6 avril 2023. Les points forts de l'itinéraire incluent : des nuits à quai à Papeete et Bora Bora, en Polynésie française, et à Honolulu, à Hawaï ; 11 jours de détente en mer au total ; Rangiroa et Fakavara, en Polynésie française ; et les ports hawaïens de Hilo et Nawiliwili.



● 34 jours Constellation d’îles , de Singapour à Papeete, Tahiti à bord du Nautica, départ le 29 décembre 2023. L'itinéraire comprend une nuit à quai à Bali (Indonésie), Darwin, Cairns et Thursday Islands (Australie), Vanuatu, Fidji, Samoa et des nuits à quai à Bora Bora et Papeete (Polynésie française).



Oceania Cruises propose une gamme extrêmement variée d'excursions à terre pour vous permettre de profiter au maximum de votre croisière dans le Pacifique sud. De l'immersion culturelle et historique à la découverte des plus beaux paysages naturels, en passant par des expériences uniques, il y en a pour tous les goûts.



Les points forts incluent :



● Observation des dauphins à Moorea, sous la conduite d'un biologiste marin renommé. Cette excursion permet de combiner des savoirs écologiques et une expédition de recherche sur les dauphins sauvages de Moorea. Depuis 1987, le Dr Michael Poole, spécialiste des dauphins de Polynésie française, étudie activement les fascinants mammifères marins de cette région. Les passagers le rejoindront, lui ou l'un des membres de son équipe de recherche, à bord d'un bateau couvert, pour se rendre sur le récif de Moorea où, avec un peu de chance, ils rencontreront des bancs de dauphins à long bec en pleine action et apprendront à connaître leur mode de vie exceptionnel.



● Navigation en soirée sur un catamaran au coucher du soleil à Bora Bora. Grâce aux nuits à quai à Bora Bora, vous pourrez profiter du magnifique coucher de soleil en soirée et des paysages à mesure que le soleil se couche, notamment des perspectives sur le majestueux volcan éteint du mont Otemanu.



● Une expérience culinaire polynésienne traditionnelle, animée par l'un des chefs du Centre culinaire d'Oceania Cruises, est un événement à ne pas manquer à Nuku Hiva pour tous les passionnés de gastronomie. Au cours de cette excursion d'une demi-journée, vous visiterez des plantations de taro, de manioc et d'arbre à pain pour découvrir les plats cuisinés avec ces ingrédients. Le déjeuner sera élaboré et servi dans un site culturel sacré, avec la possibilité d'assister à l'ouverture d'un four souterrain unique en son genre fonctionnant avec des pierres chaudes pour cuire lentement les aliments.



Roadshow en partenariat avec l'office du tourisme de Tahiti Oceania Cruises s'associe à Tahiti et ses Îles lors de deux événements organisés en décembre à l'intention des agents de voyages pour promouvoir cette magnifique région. Les événements auront lieu à Bordeaux le 12 décembre et à Toulouse le 13 décembre.



Événements exclusifs avec un Ocean de Croisières Oceania Cruises et UOC donneront le coup d'envoi d'une série d'événements exclusifs dédiés aux Luxury Travel Partners :



● Déjeuner exclusif à Bordeaux et Toulouse

● Présentation exclusive - sur invitation uniquement - le 15 décembre



Pour plus d'informations sur Oceania Cruises ou sur nos événements, veuillez contacter Alessandra Cabella dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Contacter Oceania Cruises Alessandra Cabella

Senior Business Development Manager

Email : acabella@oceaniacruises.com

Téléphone : + 39 345 3641634



fr.oceaniacruises.com



